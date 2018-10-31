Çılgın kız kardeşler

Adana'da yaşayan Rukiye Kara (24), cep telefonu bayisi olan sevgilisi Hilmi Ötgen ile ayrıldı. Bir süre sonra Hilmi Ötgen, Kara'nın erkek kardeşiyle tartıştı. Bunu öğrenen Rukiye Kara ile ablası Esma Ekinci (31), Ötgen'in işyerini bastı. Ellerinde çekiçle içeri giren çılgın kardeşler, vitrin camlarını kırdı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İfadeleri alınan iki kız kardeş, daha sonra serbest bırakıldı.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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