Çılgın kız kardeşler

yaşayancep telefonubayisi olansevgilisi HilmiÖtgen ile ayrıldı. Bir süre sonra HilmiÖtgen, Kara'nın erkek kardeşiyle tartıştı.Bunu öğrenen Rukiye Kara ile ablasıEsma Ekinci (31), Ötgen'in işyerinibastı. Ellerinde çekiçle içeri giren çılgınkardeşler, vitrin camlarını kırdı. Olay anıgüvenlik kameralarına yansıdı. İfadelerialınan iki kız kardeş, daha sonra serbestbırakıldı.