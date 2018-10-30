  • Yaşam
  • 30.10.2018 10:54
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 10:54

Son dakika: seferlerini aksatan arıza! 'den açıklama geldi

Beşyol durağında bir ün arıza yapması nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk arttı. 'den konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Metrobüs seferlerini aksatan arıza! İBBden açıklama

Arıza nedeniyle iki yönünde de kuyruğu oluştu. Metrobüstekiler inerek duraklara yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla yoğunluk azalmaya başladı.


'nden yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımızda yaşanan araç arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi dahilinde olup, kademeli olarak metrobüs geçişi yapılmaktadır" denildi.

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