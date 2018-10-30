BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde her bütçeye hitap eden ürünler yer alıyor. Giyimden gıdaya ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesinde eşofman takımı, erkek spor şort, tayt çeşitleri, protein içeceği, protein tozu ve birkaç ürün daha göze çarpıyor. Ekim ayının son kampanyaını sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (30 EKİM)

Bu hafta BİM Markete Kappa erkek eşofman takımı 99 TL, Kappa kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa erkek eşofman altı 36,90 TL, Kappa kadın eşofman altı 34,90 TL, Kappa Kadın tayt çeşitleri 26,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Tabii ki Katalog da başka ürünlerde sizleri bekliyor. Bu hafta BİM Markete gelecek ürünler arasında Kappa kadın spor tişört 19,90 TL, Kappa erkek uzun kollu tişört 24,90 TL, Kappa Erkek spor şort 26,90 TL, Kappa Uzun Çorap 4,95 TL, Kappa Kadın fileli spor büstiyer 17,90 TL ve Kappa Spor çorap 4,50 TL fiyatı ile satışta olacak.

BİM 30 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN