  • Yaşam
  • 30.10.2018 11:14
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 11:25

30 Ekim aktüel ürünler kataloğu! hangi ürünler indirimli? İşte BİM fiyat listesi...

30 Ekim aktüel ürünler kataloğu 'Haftanın önerileri' başlığıyla geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Bugün itibariyle raflarda satılmaya başlanan aktüel ürünler listesinde sporcuları yakından ilgilendiren ürünler yer alıyor. Kadın ve erkek eşofman takımı, tayt çeşitleri dikkat çekerken, Whey Protein içeceği ve diğer gıdalar aktüel ürünler arasında. Peki, aktüel ürünler listesinde hangi ürünler indirimli? İşte 30 Ekim listesi...

BİMde bu hafta hangi ürünler indirimli?

BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde her bütçeye hitap eden ürünler yer alıyor. Giyimden gıdaya ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesinde eşofman takımı, erkek spor şort, tayt çeşitleri, protein içeceği, protein tozu ve birkaç ürün daha göze çarpıyor. Ekim ayının son kampanyaını sunan BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 30 Ekim BİM aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ (30 EKİM)

Bu hafta BİM Markete Kappa erkek eşofman takımı 99 TL, Kappa kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa erkek eşofman altı 36,90 TL, Kappa kadın eşofman altı 34,90 TL, Kappa Kadın tayt çeşitleri 26,90 TL fiyatı ile satışa sunuluyor. Tabii ki Katalog da başka ürünlerde sizleri bekliyor. Bu hafta BİM Markete gelecek ürünler arasında Kappa kadın spor tişört 19,90 TL, Kappa erkek uzun kollu tişört 24,90 TL, Kappa Erkek spor şort 26,90 TL, Kappa Uzun Çorap 4,95 TL, Kappa Kadın fileli spor büstiyer 17,90 TL ve Kappa Spor çorap 4,50 TL fiyatı ile satışta olacak.

BİM 30 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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