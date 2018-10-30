  • Yaşam
  • 30.10.2018 07:42
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 07:42

'den müjde geldi! İşte il il 5 günlük tahminleri

ile ilgili son dakika tahminlerini merak eden vatandaşlar yine aramalara başladı. Genel Müdürlüğü, üç günlük tatilin ardından haftanın ilk iş günü olan 30 Ekim 2018 Salı günü hava durumu tahminlerini yayınladı. Vatandaşların, 'da bugün hava nasıl? 'da bugün hava nasıl? 'de bugün hava nasıl? gibi sorularına cevap MGM'den geldi. İşte 30 Ekim 2018 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu müjdesi geldi. Son günlerde artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar en çok "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyordu. Vatandaşların beklediği haber Meteoroloji'den geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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