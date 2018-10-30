Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu müjdesi geldi. Son günlerde artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar en çok "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyordu. Vatandaşların beklediği haber Meteoroloji'den geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.