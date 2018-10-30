Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu müjdesi geldi. Son günlerde artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar en çok "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna cevap arıyordu. Vatandaşların beklediği haber Meteoroloji'den geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...