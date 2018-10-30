İstanbul'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.