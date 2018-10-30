  • Yaşam
  • 30.10.2018 07:59
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 07:59

'da kocaya '' dayağı

'da ilginç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Emine A. isimli kadın 40 yaşındaki Hasan A. isimli eşini "" yaptırdığı için dövdü. Yaşanan olay sonrası Hasan A., darp raporu alarak eşinden şikayetçi oldu.

İstanbul'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.

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