İstanbul'da, kocasının yüzüne botoks yaptırdığını fark eden genç kadın, eşini darp etti. Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi.