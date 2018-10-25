  • Yaşam
  • 25.10.2018 14:15
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 15:46

Günü nedir? nasıl ortaya çıktı?

25 Ekim'in olarak kutlandığını biliyor muydunuz? Evlerimizin kurtarıcısı olan makarnayı doya doya tüketebileceğini Dünya Makarna Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki Dünya Makarna günü nedir? Dünya Makarna Günü nasıl ortaya çıktı? Görüp görebileceğiniz en lezzetli günlerden biri olan Günü'nü daha yakından tanımaya var mısınız?

Kabul edelim ki kendisi en çok sevilen, zor durumların kurtarıcısı, her şeyin yanına yakışan bir yemek makarna. Hal böyle olunca makarnayı onurlandırmak adına 25 Ekim Dünya Makarna Günü, tabi ki makarna dolu çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Peki ama Dünya Makarna Günü nedir? Nereden çıktı? Ayrıca haber de sizi şahane bir makarna sosu tarifi bekliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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