Kabul edelim ki kendisi en çok sevilen, zor durumların kurtarıcısı, her şeyin yanına yakışan bir yemek makarna. Hal böyle olunca makarnayı onurlandırmak adına 25 Ekim Dünya Makarna Günü, tabi ki makarna dolu çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Peki ama Dünya Makarna Günü nedir? Nereden çıktı? Ayrıca haber de sizi şahane bir makarna sosu tarifi bekliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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