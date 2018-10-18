18 Ekim Müge Anlı canlı yayında tüyler ürperten gelişme yaşandı! İstanbul Cendere yolundaki ceset Yasemin Oruoğlu'na mı ait? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi. Eyüp'te bir otobüsün bagajında hurdacının bulup polise haber verdiği ceset Yasemin Oruçoğlu'na mı ait? Yasemin Oruçoğlu'nun ablası Altune Hanım ve abisi Mustafa Bey teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gitti. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan şok gelişmenin detayları...

MÜGE ANLI 18 EKİM İZLE