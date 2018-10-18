  • Yaşam
  • 18.10.2018 13:52
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 13:52

'da bugün şok gelişme! Otobüste bulunan 'na mı ait? Müge Anlı 18 Ekim izle...

canlı yayında bugün şok gelişme yaşandı. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün gayrimenkul zengini iş kadını hakkında yeni bilgilere mi ulaşıldı? Eyüp'te bir aracın içinde bulundu. Müge Anlı ve ekibine gelen bu bilgi üzerine Yasemin Oruçoğlu'nun abisi ve ablası teşhis için Kurumu'na gitti. Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 18 Ekim Müge Anlı'da yaşanan son gelişmeler...

18 Ekim Müge Anlı canlı yayında tüyler ürperten gelişme yaşandı! İstanbul Cendere yolundaki ceset Yasemin Oruoğlu'na mı ait? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan gayrimenkul zengini Yasemin Oruçoğlu hakkında çarpıcı bilgilere yer verildi. Eyüp'te bir otobüsün bagajında hurdacının bulup polise haber verdiği ceset Yasemin Oruçoğlu'na mı ait? Yasemin Oruçoğlu'nun ablası Altune Hanım ve abisi Mustafa Bey teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gitti. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan şok gelişmenin detayları...

MÜGE ANLI 18 EKİM İZLE

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