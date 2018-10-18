  • Yaşam
  • 18.10.2018 17:14
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 17:14

6. fragmanı: 'ın canını almaya gidiyorum! bölüm ...

bu akşam Atv'de sevenleriyle buluşacak. Yeni bölüme saatler kala izleyici Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacağını iyice merak etmeye başladı. Yılmaz intikam ateşiyle yanıp tutuşurken Züleyha öldüğünü sandığı Yılmaz'ın bebeğini sağlıklı doğurabilmek adına yaşam mücadelesi veriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Züleyha ve Yılmaz'ın bebekleri ölecek mi? 'den intikamını nasıl alacak? İşte bu akşam saat 20:00'da Atv ekranlarında yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı... Bir Zamanlar Çukurova bölüm ...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme saatler kaldı. Atv'nin Perşembe akşamları reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde heyecan doruktaydı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Yılmaz Demir Yaman ve Hünkar'dan öcünü alabilecek mi? Fekeli Yılmaz'a yardım mı edecek? Züleya'nın bebeği ölecek mi? Bi Zamanlar Çukurova yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm 2. fragmanında nasıl ipuçları var? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm 1. fragmanı, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

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