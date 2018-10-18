Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüme saatler kaldı. Atv'nin Perşembe akşamları reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova son bölümde heyecan doruktaydı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Yılmaz Demir Yaman ve Hünkar'dan öcünü alabilecek mi? Fekeli Yılmaz'a yardım mı edecek? Züleya'nın bebeği ölecek mi? Bi Zamanlar Çukurova yeni bölüm 1. fragmanı ve yeni bölüm 2. fragmanında nasıl ipuçları var? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 6. yeni bölüm 1. fragmanı, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...