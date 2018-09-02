YÖK böyle tercih!

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2018) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu yıl 8 bin 142 kontenjanın verildiği Isparta'nın ikinci üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (ISUBÜ) bölümlerine yerleştirmeler yapıldı. Ancak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ilginç bir olayla gündeme geldi. Yüksek Öğretim Kurumu'nun 700 Türk Lirası burs verdiği Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ni yalnızca 3 öğrenci tercih ederek yerleşti. 60 kontenjan ayrılan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans ikinci öğretim programı tercih aşamasında sıfır çekti. İşte ilginç yorumlar:
Herkes bu bölümü kapatın moduna girmiş
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak deniz ürünlerinde yok noktasındayız.
Ne olursa olsun okuyun bir şekilde emeğinizin karşılığını alırsınız.
Akıllı olsalar, bu bölümün geleceğinin parlak olduğunu anlarlar.
Su beyinliler burayı seçmeye cesaret edemez.
O bölümü kapatın gitsin oradaki hocalara bedavadan maaş ödemeyin bari.
Herkes bu bölümü kapatın moduna girmiş
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak deniz ürünlerinde yok noktasındayız.
Ne olursa olsun okuyun bir şekilde emeğinizin karşılığını alırsınız.
Akıllı olsalar, bu bölümün geleceğinin parlak olduğunu anlarlar.
Su beyinliler burayı seçmeye cesaret edemez.
O bölümü kapatın gitsin oradaki hocalara bedavadan maaş ödemeyin bari.
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