'Son' anda yırttı

Güney Kore hükümeti, Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un 21 aylık askerlik yapmasını istedi. Ancak yıldız futbolcu futbol kariyerine devam ettiği için askerlikten muaf olmak istediğini Güney Kore hükümetine bildirdi.
Hükümet Son'un bu talebinin gerçekleşmesi için futbolcudan milli takımda başarılı olmasını istedi. Yıldız futbolcu önce Dünya Kupası'nda şansını denedi fakat burada başarılı olamadı. Bu kez gözünü Asya Oyunları'na diken Son, Japonya'yı finalde 2-1 mağlup etmelerinin ardından istediğini aldı. Alınan başarının ardından Heung- Min Son'un 21 ay askere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Öte yandan final maçının bitiş düdüğünün ardından Heung-Min Son'un çılgınlar gibi sevinmesi ise futbolseverleri güldürdü.
Hükümet Son'un bu talebinin gerçekleşmesi için futbolcudan milli takımda başarılı olmasını istedi. Yıldız futbolcu önce Dünya Kupası'nda şansını denedi fakat burada başarılı olamadı. Bu kez gözünü Asya Oyunları'na diken Son, Japonya'yı finalde 2-1 mağlup etmelerinin ardından istediğini aldı. Alınan başarının ardından Heung- Min Son'un 21 ay askere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Öte yandan final maçının bitiş düdüğünün ardından Heung-Min Son'un çılgınlar gibi sevinmesi ise futbolseverleri güldürdü.
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