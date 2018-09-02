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'Son' anda yırttı

hükümeti, Tottenham’ın yıldızı, Son’a “askerliğini yap ya da la şampiyon ol” dedi Son da, ’nda takımını şampiyon yaptı

Son anda yırttı
Güney Kore hükümeti, Tottenham'da forma giyen Heung-Min Son'un 21 aylık askerlik yapmasını istedi. Ancak yıldız futbolcu futbol kariyerine devam ettiği için askerlikten muaf olmak istediğini hükümetine bildirdi.

Hükümet Son'un bu talebinin gerçekleşmesi için futbolcudan da başarılı olmasını istedi. Yıldız futbolcu önce 'nda şansını denedi fakat burada başarılı olamadı. Bu kez gözünü 'na diken Son, 'yı finalde 2-1 mağlup etmelerinin ardından istediğini aldı. Alınan başarının ardından Heung- Min Son'un 21 ay askere gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Öte yandan final maçının bitiş düdüğünün ardından Heung-Min Son'un çılgınlar gibi sevinmesi ise futbolseverleri güldürdü.
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