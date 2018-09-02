Rüzgar gibi geçti!

Alaçatı İzmir Çeşme'nin bu güzel beldesi, sosyetenin de gözdesi. Yazın nüfusunun 2 milyonu aştığı Alaçatı'dan dün bir fotoğraf paylaşıldı. Yakup Dinler adlı bir twitter kullanıcısı 1994 yılında paylaştığı Alaçatı fotoğrafına, "Bu fotoğrafı 20 Mayıs 1994'te çektim. THK'dan kiraladığımız uçaktan çekmiştim. Soldaki otel inşaatı Süzer Otel. Sağdaki arazi bize ait" diye yazdı.
1990'lı yıllarda, rüzgar sörfüne gönül verenlerin keşfiyle Alaçatı adeta bir 'statü' oldu. Birbirinden güzel ve bir su için 30 lira ödenen plajları, 500 liraya pizza satan restoranları, Alaçatı otelleri, pazarı, kafeleri ve butikleriyle kuşkusuz yerli ve yabancı turistin de merkezi oldu. 30 yıldır Çeşme'de emlakçılık yapan Ahmet D., "1996'da bir dönüm arazi için istenilen rakamlar 1000 dolar civarındaydı. Hatta birbirlerini tanıyanlar 100 dolara bile arsa veriyordu. Bugün o arsaların değeri 1 milyon dolara bile çıkabiliyor. Yani bire 1 milyon kazanan yerler bile oldu" dedi.
1990'lı yıllarda, rüzgar sörfüne gönül verenlerin keşfiyle Alaçatı adeta bir 'statü' oldu. Birbirinden güzel ve bir su için 30 lira ödenen plajları, 500 liraya pizza satan restoranları, Alaçatı otelleri, pazarı, kafeleri ve butikleriyle kuşkusuz yerli ve yabancı turistin de merkezi oldu. 30 yıldır Çeşme'de emlakçılık yapan Ahmet D., "1996'da bir dönüm arazi için istenilen rakamlar 1000 dolar civarındaydı. Hatta birbirlerini tanıyanlar 100 dolara bile arsa veriyordu. Bugün o arsaların değeri 1 milyon dolara bile çıkabiliyor. Yani bire 1 milyon kazanan yerler bile oldu" dedi.
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