Ölüm direği

Direğe çarpan motosikletli çift, hayata gözlerini kapadı. Yürekleri yakan kaza, önceki gün Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde yaşandı. İskele Mahallesi'nden, ilçe merkezine giden Ali Sarıbaş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıktı. Büyük bir hızla yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü 38 yaşındaki sürücü Ali Sarıbaş ve arkasındaki eşi Gülçin Sarıbaş (28) ağır yaralandı. Kazayı duyan vatandaşlar ise evlerinden çıktı. İkiliye müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İkili buradaki acil serviste tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Sarıbaş çifti, kurtarılamadı. İkilinin ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu...
Kazada sürücü 38 yaşındaki sürücü Ali Sarıbaş ve arkasındaki eşi Gülçin Sarıbaş (28) ağır yaralandı. Kazayı duyan vatandaşlar ise evlerinden çıktı. İkiliye müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İkili buradaki acil serviste tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Sarıbaş çifti, kurtarılamadı. İkilinin ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu...
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