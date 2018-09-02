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Ölüm direği

’de motosiklete binen Ali ve çifti, aydınlatma direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan ikili tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Ölüm direği
Direğe çarpan motosikletli çift, hayata gözlerini kapadı. Yürekleri yakan , önceki gün Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde yaşandı. İskele Mahallesi'nden, ilçe merkezine giden yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıktı. Büyük bir hızla yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü 38 yaşındaki sürücü Ali Sarıbaş ve arkasındaki eşi Gülçin Sarıbaş (28) ağır yaralandı. Kazayı duyan vatandaşlar ise evlerinden çıktı. İkiliye müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da 112 'i aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine varan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İkili buradaki acil serviste tedavi altına alındı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Sarıbaş çifti, kurtarılamadı. İkilinin ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu...



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