Ayşecik film serisinden, 90'lı yılların sevilen dizileri Yasemince ve Tatlı Kaçıklar'a kadar 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenen, Türk sinema tarihinin usta ismi Aram Gülyüz, hayatını kaybetti. Aram Gülyüz son olarak 2014'te çekilen "Zaman Makinesi 1973" isimli filmin yönetmenliğini üstlenmişti.
Son dakika: Ünlü yapımcı Aram Gülyüz hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı ve yönetmen Aram Gülyüz, hayatını kaybetti.
Etiketler: ünlü , Aram Gülyüz
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