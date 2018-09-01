Yol Durumu
  1. Tarihi kalede bulundu! Tam 150 yıllık...

Son dakika: yapımcı hayatını kaybetti

yapımcı ve yönetmen , hayatını kaybetti.

Ünlü yapımcı hayatını kaybetti
Ayşecik film serisinden, 90'lı yılların sevilen dizileri Yasemince ve Tatlı Kaçıklar'a kadar 200'e yakın sinema filmi ve dizinin yönetmenliğini üstlenen, Türk sinema tarihinin usta ismi , hayatını kaybetti. Aram Gülyüz son olarak 2014'te çekilen "Zaman Makinesi 1973" isimli filmin yönetmenliğini üstlenmişti.
Etiketler: ,
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 22:08
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar