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Son dakika: Köprü girişinde TIR devrildi! İstanbul'da yol durumu nasıl?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara yönünde TIR devrildi. Köprü girişinde yaşanan kaza sonrası 2 şerit trafiğe kapatıldı. TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor

Köprü girişinde TIR devrildi!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde bir TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre; kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa yakası girişi Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasında Yavuz Sulan Selim Köprüsü girişine doğru ilerleyen TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri önlem alarak 2 şeridi trafiğe kapatıp, diğer şeritlerden trafiğin akışını sağladı.

Ekiplerin refüje devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL'DA YOL DURUMU NASIL?

  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 19:34
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