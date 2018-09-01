Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Ankara istikametinde bir TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.
İHA'nın haberine göre; kaza, saat 17.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa yakası girişi Ankara istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasında Yavuz Sulan Selim Köprüsü girişine doğru ilerleyen TIR, kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza mahalline gelen polis ekipleri önlem alarak 2 şeridi trafiğe kapatıp, diğer şeritlerden trafiğin akışını sağladı.
Ekiplerin refüje devrilen TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.
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