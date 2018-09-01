Belki de birçoğumuzun ismini ilk defa duyduğu kapari veya gebre otu aslında yüzyıllardır insanların şifa kaynağı olarak kullandığı bir bitkidir. Öyle ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kapariden bahsetmiştir. Konservesi, turşusu, çayı yapılabilen kapari ayrıca tabletler halinde alınarak da tüketilebilir. İçinde demir bulunduran bitki kansızlık çekenler için birebirdir. Aynı şekilde B12 vitamini eksikliği için de ideal olan kapari otunun A vitamini ve doğal olarak antioksidan içerdiği biliniyor.