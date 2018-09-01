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otunun faydaları nelerdir? Kapari bitkisi ne işe yarar , nasıl kullanılır?

Birçoğumuzun belki de adını ilk kez duyduğu, gebre otu olarak da bilinen otunun sağlığa faydaları saymakla bitmiyor! ’nin kitabında da yer alan kapari otu, kan hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanıyor. Kolesterolün dengelenmesini sağlıyor. Peki kapari otu nasıl kullanılır? Kapari otunun sağlığa faydaları nelerdir? Kapari nasıl tüketilir? Detaylar haberimizde...

Kolesterol dostu kapari!

Belki de birçoğumuzun ismini ilk defa duyduğu kapari veya gebre otu aslında yüzyıllardır insanların şifa kaynağı olarak kullandığı bir bitkidir. Öyle ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde kapariden bahsetmiştir. Konservesi, turşusu, çayı yapılabilen kapari ayrıca tabletler halinde alınarak da tüketilebilir. İçinde demir bulunduran bitki kansızlık çekenler için birebirdir. Aynı şekilde B12 vitamini eksikliği için de ideal olan kapari otunun A vitamini ve doğal olarak antioksidan içerdiği biliniyor.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 19:20
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