YKS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca üniversite adayı bu sorunun yanıtını merak ediyor. 31 Ağustos'ta açıklanacak olan KPSS sonuçlarının dün sürpriz bir şekilde açıklanmasından sonra bir sürpriz de YKS tercih sonuçlarından bekleniyor. Üniversite kayıtları ise yakın zamanda başlayacak.

YKS tercih sonuçları, bu hafta üniversite adayları tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından yaklaşık iki milyon öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. İstediği üniversitede okumanın hayallerini kuran öğrenciler 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları heyecanla bekliyor. Peki ÖSYM ile 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…