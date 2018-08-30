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tercih ne zaman ? YKS 2018 saat kaçta açıklanacak? tercih sonuçları sorgulama...

tercih son günlerde özellikle gençlerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Gençler kadar ailelerin de heyecanla merak ettiği YKS ne zaman sorusuna cevap bulabilmek için vatandaşların gözü 'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. YKS tercihlerini yapan yaklaşık 2 milyon üniversite öğrenci adayları bu yıl ilk kez gerçekleştiren Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nı deneyimledi. Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen YKS tercihleri ne zaman açıklanacak, YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak merak edenler detaylara haberimizin devamından ulaşabilir.

YKS tercihlerinin sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca üniversite adayı bu sorunun yanıtını merak ediyor. 31 Ağustos'ta açıklanacak olan KPSS sonuçlarının dün sürpriz bir şekilde açıklanmasından sonra bir sürpriz de YKS tercih sonuçlarından bekleniyor. Üniversite kayıtları ise yakın zamanda başlayacak.

YKS tercih sonuçları, bu hafta üniversite adayları tarafından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilen tercih işlemlerinin ardından yaklaşık iki milyon öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevrildi. İstediği üniversitede okumanın hayallerini kuran öğrenciler 2018 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları heyecanla bekliyor. Peki ÖSYM ile 2018 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe 14:02
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