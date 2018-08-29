Yaşam koçu

Tayvanlı tasarımcı Lure Hsu, geçen yıllara "Hodri meydan" dedi. Hiç yaşlanmayan yüzü ve vücuduyla dikkatleri üzerine çekti. Yüzünde hiç kırışıklık bulunmayan ve mankenleri bile gölgede bırakan Hsu, 20'li yaşlarda gibi bir görüntü sergiledi. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Genç kızlara taş çıkaran Lure Hsu, bu yıl tam 43 yaşına girdi. Hsu'nun yaşıyla tezat görüntüsü, herkesi şaşkına çevirdi.
FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI
Hsu, son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Hsu'nun sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki takipçi sayısı 760 bini geçti. 43 yaşındaki kadın, güzellik ve gençlik sırlarını verdi. Uzun süredir vejetaryen olan Hsu, sebze ağırlıklı yemek yediğini ama genetiğin de önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Hsu, yıllara meydan okuyup güzel görünmek için şunları yaptığını söyledi:
Cildimi temiz tutuyorum.
Vücudumu nemlendiriyorum.
Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmıyorum.
Bol su tüketiyorum.
Meyve sebze ağırlıklı besleniyorum.
C vitamini alıyorum.
Şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum.
Sigara kullanmıyorum.
Her gün düzenli egzersiz yapıyorum.
C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
43 yaşındaki Hsu, güzelliğinin ve gençliğinin sırrı olarak beslenmeyi gösterdi. Uzun süredir vejetaryen olan Hsu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin cildi güzelleştirdiğini söyledi.
Hsu ayrıca nemlendirici krem kullanmanın da cilt sağlığı için önemli olduğunun altını çizdi.
Hsu, "Cildinizi sürekli nemlendirin ve güneş kremi kullanmadan sokağa çıkmayın. Kolajen ve C vitamini almayı da unutmayın" dedi.
FORMÜLÜNÜ AÇIKLADI
Hsu, son yılların en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Hsu'nun sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki takipçi sayısı 760 bini geçti. 43 yaşındaki kadın, güzellik ve gençlik sırlarını verdi. Uzun süredir vejetaryen olan Hsu, sebze ağırlıklı yemek yediğini ama genetiğin de önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Hsu, yıllara meydan okuyup güzel görünmek için şunları yaptığını söyledi:
Cildimi temiz tutuyorum.
Vücudumu nemlendiriyorum.
Güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmıyorum.
Bol su tüketiyorum.
Meyve sebze ağırlıklı besleniyorum.
C vitamini alıyorum.
Şekerli ve yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum.
Sigara kullanmıyorum.
Her gün düzenli egzersiz yapıyorum.
C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
43 yaşındaki Hsu, güzelliğinin ve gençliğinin sırrı olarak beslenmeyi gösterdi. Uzun süredir vejetaryen olan Hsu, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin cildi güzelleştirdiğini söyledi.
Hsu ayrıca nemlendirici krem kullanmanın da cilt sağlığı için önemli olduğunun altını çizdi.
Hsu, "Cildinizi sürekli nemlendirin ve güneş kremi kullanmadan sokağa çıkmayın. Kolajen ve C vitamini almayı da unutmayın" dedi.
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