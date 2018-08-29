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Ünlü hekim na’faka’ bastı!

Diyetisyen Dr. , ına geldiği için kızına nafaka vermedi. mahkemeye gitti. Hakim, babayı aylık 4 bin lira ödemeye mahkum etti...

Ünlü hekim na’faka’ bastı!
Doktor Murat Topoğlu, yıllar önce ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya geldi. Çift bir süre sonra boşanınca Aleyna'nın velayeti anneye verildi. 'da okuyan Aleyna iki yıl önce ına girdi. da bunun üzerine nafakayı kesti. Kızının 18 yaşına girmesiyle yasal yükümlülüğünün ortadan kalktığını düşünen baba Murat Topoğlu, nafakayı kesti.




Anne Hülya Öztürk, kızının ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntıya girdi. Bunun üzerine Aleyna mahkemeye gitti. Topoğlu kızına aylık 4 bin lira yardım nafakası ödemeye mahkum edildi. Mahkeme ayrıca yıllık 20 bin liradan az olmamak üzere Aleyna'nın masraflarının babası tarafından karşılanmasına hükmetti. Topoğlu ise "İkinci evliliğimden yüzde yüz engelli bir çocuğum var. Çocuğumun aylık masrafı 10 bin TL. Bu nafakayı ödeyemem" dedi.

ALİ OKTAY
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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