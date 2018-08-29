Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dün akılalmaz bir olay yaşandı. 50 yıldır berberlik mesleğini sürdüren İbrahim Yüksel Alkan (74) dün sabah dükkanını açtı. Daha sonra müşterilerini içeri aldı. Ancak tıraş esnasında sıva kaplama tavan, büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Berber dükkanında oturan emekli basın mensubu Abdurrahman Öz (85), Bayram Kahraman (68) ve berber dükkanı sahibi İbrahim Yüksel Alkan (74) tavandan düşen parçalarla nedeniyle yaralandı. Gürültüyü duyan komşu esnaf ise 112 Acil'i aradı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Tıraşıkomik!
Balıkesir’de dün bir berberin tavanı çökmeye başladı. Bu sırada tıraş olan müşteriler ile dükkan sahibi taşların altında kaldı. Üç kişi yaralandı...
Etiketler: İbrahim Yüksel Alkan
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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