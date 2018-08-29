Tıraşıkomik!

Bandırma İlçesi'nde dün akılalmaz bir olay yaşandı. 50 yıldır berberlik mesleğini sürdüren(74) dün sabah dükkanını açtı. Daha sonra müşterilerini içeri aldı. Ancak tıraş esnasında sıva kaplama tavan, büyük bir gürültüyle çökmeye başladı. Berber dükkanında oturan emekli basın mensubu(85),(68) ve berber dükkanı sahibi(74) tavandan düşen parçalarla nedeniyle yaralandı. Gürültüyü duyan komşu esnaf ise 112 Acil'i aradı. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.