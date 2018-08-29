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Kelkitli lılar

Kelkitli Londralılar
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar beldesinde yaşayan vatandaşlar, 1960'lı yıllarda çalışmak için Avrupa'ya gitti. Yaklaşık 5 bin vatandaş ise Londra'ya yerleşti. 'da çoğunluğu restoran işleten gurbetçiler, yaz aylarında Ünlüpınar'a gelerek memleketiyle hasret giderdi. Belediye Başkanı Aziz Nas, "Kışın nüfusumuz 2 bin 925 kişi. Yaz aylarında gurbetçilerimizin tamamı aynı anda gelmediği halde nüfus 6-7 bin civarına yükseliyor" dedi.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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