Seyyarsapık

Emniyet birimleri, tacizciye geçit vermedi. T.Y. adlı zanlı Bartın'da kıskıvrak enselendi. T.Y.'nin İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir başta olmak üzere 20'ye yakın ilde taciz ve tecavüz olayından arandığı belirlendi. Suçunu itiraf eden sapık, faili olduğu olayları soğukkanlılıkla bir bir anlattı. Zanlının itiraflarından bazı bölümler şöyle: "17 Ağustos gecesi Bartın'da bir eve girdim. Bu sırada uyuyan kadına tahrik edecek şekilde dokunmaya başladım. Sonra üzerindekini indirdim. Kadın uyanınca panikleyip kaçtım.
İki ay kadar önce de iki katlı bir eve girdim. Koltuğun üzerinde yaşlı bir kadın yatıyordu. Kadın 'Hastayım, beni öldürme her şeye razıyım ama öldürme' dedi. (Nasıl tecavüz ettiğini anlatıyor)... Sonra evden çıktım, gittim. 3 ay önce ise bir tabureye çıkarak bir banyonun penceresinden baktım. 20'li yaşlarda bir kız vardı. Beni görünce annesine bağırdı. Hemen kaçtım."
İki ay kadar önce de iki katlı bir eve girdim. Koltuğun üzerinde yaşlı bir kadın yatıyordu. Kadın 'Hastayım, beni öldürme her şeye razıyım ama öldürme' dedi. (Nasıl tecavüz ettiğini anlatıyor)... Sonra evden çıktım, gittim. 3 ay önce ise bir tabureye çıkarak bir banyonun penceresinden baktım. 20'li yaşlarda bir kız vardı. Beni görünce annesine bağırdı. Hemen kaçtım."
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