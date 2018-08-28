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'de kaçıp denize giren ve 'dan çıkan danayı aldı!

'nın 1. günü 'de kaçarak denize giren dana, bayramın son günü 'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Deniz'den çıkan dananın sahibi danaya çok iyi bakıldığını ve kesmeye kimsenin gönlünün razı gelmeyeceğini dile getirmişti. Bunun üzerine harekete geçti ve Kurban Bayramı'nın 1. günü kaçıp denize giren, sonra da Trabzon'dan çıkan danayı aldı. Haluk Levent danayı aldığını sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi. İşte haberin detayı...

Rize'de Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.

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  • 28 Ağustos 2018, Salı 12:12
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