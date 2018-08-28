Rize'de Kurban Bayramı'nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.
Rize'de kaçıp denize giren ve Trabzon'dan çıkan danayı Haluk Levent aldı!
Kurban Bayramı'nın 1. günü Rize'de kaçarak denize giren dana, bayramın son günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. Deniz'den çıkan dananın sahibi danaya çok iyi bakıldığını ve kesmeye kimsenin gönlünün razı gelmeyeceğini dile getirmişti. Bunun üzerine Haluk Levent harekete geçti ve Kurban Bayramı'nın 1. günü kaçıp denize giren, sonra da Trabzon'dan çıkan danayı aldı. Haluk Levent danayı aldığını sosyal medya hesabı üzerinden bildirdi. İşte haberin detayı...
Etiketler: Haluk Levent , Kurban Bayramı , sahil güvenlik , Trabzon , Rize
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