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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara sonuçları

 İdaresi () On Numara sonuçları  çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. On Numara çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi internet üzerinden "On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunu aratmaya başladı.838. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş kişi başı 309.346,15 TL ikramiye kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarının yanı sıra On Numara'da en çok kazandıran rakamlar da araştırılan konular arasında. İşte 27 Ağustos MPİ On Numara sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
On Numara çekiliş sonuçları burada! İdaresi'nin dün akşam gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın ilk günü gerçekleşen On Numara sonuçları için milyonlarca vatandaş, hayaller kurmaya başladı. Hatırlanacağı gibi geçen hafta iki kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı bu kez 27 Ağustos On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu. On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi () On Numara sonuçları 27 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 838. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş kişi başı 309.346,15 TL ikramiye kazandı.

27 Ağustos On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.



On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu 'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.
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  • 28 Ağustos 2018, Salı 12:02
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