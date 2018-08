On Numara çekiliş sonuçları burada! Milli Piyango İdaresi'nin dün akşam gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Haftanın ilk günü gerçekleşen 27 Ağustos On Numara sonuçları için milyonlarca vatandaş, hayaller kurmaya başladı. Hatırlanacağı gibi geçen hafta iki kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı bu kez 27 Ağustos On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu. On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.Milli Piyango İdaresi ( MPİ ) On Numara sonuçları 27 Ağustos çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. 838. kez gerçekleştirilen On Numara sonuçlarında 10 bilen kişi sayısı 1 oldu ve bu vatandaş kişi başı 309.346,15 TL ikramiye kazandı.27 Ağustos On Numara bilet sorgulama işlemlerinizi, haberimizin içinden bilet sorgulama sisteminden yapabilirsiniz.On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 309 bin 346 lira 15 kuruş ikramiye kazandı. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Bursa 'nın Osmangazi ilçesinden yatırdığı belirlendi.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 69 kişi, 2 bin 989 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 477 kişi 139 lira 90'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 306 kişi 25 lira 65'er kuruş, 6 bilen 100 bin 156 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 180 bin 264 kişi 2 lira 95'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Toplam 2 milyon 62 bin 299 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 822 bin 245 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 458 bin 288 lira 84 kuruş aktarıldı.