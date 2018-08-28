Kaju mucizesi

fıstığı güzel tadının yanı sıra besleyici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cinsel hayatı canlandırıyor. Aynı zamandaolmak isteyen erkeklere de fayda sağlıyor.artıran bu fıstık, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de barındırıyor. Diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:Bağışıklığı güçlendirir.Tansiyonu düşürür.Kasların çalışmasını ve kalp atışlarını düzenler.