Kaju mucizesi

Kaju fıstığı güzel tadının yanı sıra besleyici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cinsel hayatı canlandırıyor. Aynı zamanda bebek sahibi olmak isteyen erkeklere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran bu fıstık, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de barındırıyor. Diğer yararları ise şöyle sıralanıyor:
Kansere karşı direnci arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
Kasların çalışmasını ve kalp atışlarını düzenler.
Şeker hastalığının gelişimini engeller.
Kansere karşı direnci arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi güçlendirir.
Tansiyonu düşürür.
Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
Kasların çalışmasını ve kalp atışlarını düzenler.
Şeker hastalığının gelişimini engeller.
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