Bu kalp seni unutur mu?

Antalya'da yaşayan Aleyna Hatun Budanır (17), 16 Ağustos'ta trafik kazası geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Günlerce yaşam savaşı verdi. Ancak hayatını kaybetti. Babası Şahimerdan Budanır, evladının organlarını bağışlayacağını söyledi.
'ARTIK BİR AİLE OLDUK'
Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri de Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. İşte Aleyna'nın kalbiyle yeniden hayata tutunan Burak'ın mesajları herkesi derinden etkiledi. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, "Aleyna'nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak. İçimde artık bir Aleyna yaşıyor. Bu kalp asla onu unutmayacak" dedi. Baba Ali Zeybek de bağışçı aileye sabır dileyip, teşekkür etti. Zeybek, "Cenazeye katıldık. Acılarını paylaştık. Karşılıklı memnuniyetimizi paylaşıp, acılarını paylaştığımızı söyledik. Artık bir aile olduk. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
'ARTIK BİR AİLE OLDUK'
Aleyna'nın kalbi Burak Zeybek'e (24), karaciğeri Kemal Çevik'e (62), böbrekleri de Mehmet Taşkın (42) ve Recep Dede'ye (55) nakledildi. İşte Aleyna'nın kalbiyle yeniden hayata tutunan Burak'ın mesajları herkesi derinden etkiledi. Sağlık durumu iyiye giden Zeybek, "Aleyna'nın ailesine çok teşekkür ederim. İyileştikten sonra ilk işim ailesiyle görüşmek olacak. İçimde artık bir Aleyna yaşıyor. Bu kalp asla onu unutmayacak" dedi. Baba Ali Zeybek de bağışçı aileye sabır dileyip, teşekkür etti. Zeybek, "Cenazeye katıldık. Acılarını paylaştık. Karşılıklı memnuniyetimizi paylaşıp, acılarını paylaştığımızı söyledik. Artık bir aile olduk. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" dedi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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