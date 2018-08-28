Bak şu dedeye!

86'lık dedenin yaptığı dolandırıcılık akıllara durgunluk verdi! Trabzon Akçaabat'ta yaşayan Musa K. kuzeni ile 1970'te işçi olarak Almanya'ya gitmek istedi. Ancak vize başvurusu kabul edilmedi. Kuzeni de hastalandığı için gitmekten vazgeçti. Bunun üzerine 2 kuzen, pasaportlarındaki fotoğrafları değiştirdi.
Sahte kimlik ve pasaportla Almanya'da senelerce yaşayan, çalışan ve emekli olan Musa dedenin 48 yıllık oyunu bir polis memurunun dikkatini çekti. Resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adamın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Kuzen Veysel K. ise "İki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip almamı söyledi. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim" dedi.
Sahte kimlik ve pasaportla Almanya'da senelerce yaşayan, çalışan ve emekli olan Musa dedenin 48 yıllık oyunu bir polis memurunun dikkatini çekti. Resmi belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan yaşlı adamın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Kuzen Veysel K. ise "İki yıllığına anlaşmıştık. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Polisler beni aradı ve pasaportumu gelip almamı söyledi. Benim böyle bir müracaatımın olmadığını söyledim" dedi.
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