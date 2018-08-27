Beykoz Riva'da orman yangını

Beykoz Riva'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Beykoz, Riva ve Çavuşbaşı itfaiye grupları müdahale ederken söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.
Ayrıntılar geliyor..
Beykoz Riva'da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Beykoz, Riva ve Çavuşbaşı itfaiye grupları müdahale ederken söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.
Ayrıntılar geliyor..
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