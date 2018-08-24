Hayata uçan

'da yaşayan(24), baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Migren teşhisi konulan genç kızın ağrıları bir türlü sonlanmadı. Hastanede üç ay yattı. Baş ağrısı ve tansiyonun nedeni araştırıldı. Yapılan tetkiklerde Uçan'ın böbreğinde damar tıkanıklığı saptandı. Genç kızın böbreğine by-pass uygulandı. Ancak tansiyon şikayeti devam eden Uçan, son olarak'ın kapısını çaldı. Hastaya özel bir tedavi uygulandı. Ameliyata alınan Uçan'ın böbreği, önce dışarı alındı. Damarın tıkalı bölümü çıkarıldı. Daha sonra böbreğin, hastanın kasığına nakli sağlandı. Böbreği kasığına nakledilen Uçan, "Sağlığıma kavuşur kavuşmaz tüm organlarımı bağışladım" ifadesini kullandı. Tıp dilinde 'böbrek ototransplantasyon' adı verilen nakli gerçekleştiren Dinçkan ise "Kasık atar ve toplar damarlar ile böbreğin eski yerine yeni bir damar bağlantı yolu oluşturduk" açıklamasını yaptı.