Kurban kesmeye çalışırken yaralanan 7 kişi hastanelik oldu

Trakya'da 7 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı.
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KIRIKKALE'DE 70 KİŞİ YARALANDI
Kırıkkale'de kurban keserken yaralanan yaklaşık 70 kişi, Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine başvurdu.
KAYSERİ'DE DE YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTU
Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı. Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ERZURUM'DA 55 KİŞİ HASTANELERDE
Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kurbanlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan birçok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Belediyenin kesimhanesinde kurbanlığını kestiren vatandaşlara su ve etli pilav ikramında bulundu. Kesimhanelerin etrafı ise kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.
Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.
Erzurum'un çeşitli ilçe, belde ve köylerinde aldıkları kurbanları kendileri kesmeye çalışan veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle yaralandı. Palandöken ilçesinde aldığı kurbanı kesmeye çalışırken kurbanın ters hareketiyle birlikte bıçakla elini keserek yaralanan Tosun Eroğlu, Palandöken Devlet Hastanesi'nde tedavi oldu. Palandöken Devlet Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne şu ana kadar 55 acemi kasap müracaat etti.
ADANA'DA ÇOCUĞUN AYAĞINI KESTİ
Adana'da Kurban Bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın ederken, 11 yaşındaki bir çocuğun da ayağını keserek yaralanması dikkat çekti. Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazı acemi kasaplarda görüntü alınmasını istemedi. 11 yaşındaki Muhammet Olgun ise kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti.
KEBAP ŞİŞİNE BASTI
Mehmet Ergül isimli bir vatandaş ise kurban keserken üzerine bastığı kebap şişinin ayağına batması sonucu yaralanınca hastaneye geldi. Gülerek hastaneye giren Ergül, hastane çıkışında da kendisine acemi kasap yazılmamasını istedi. Kısa sürede yaklaşık 10 kişi çeşitli yerlerini keserek Yüreğir Devlet Hastanesine geldi. Bu saate kadar diğer hastanelerle birlikte yaklaşık 62 kişinin kurban keserken yaralandığı için hastanelere başvurduğu öğrenildi. Ancak diğer yıllara oranla bu yıl acemi kasaplarda azalma olduğu gözlendi.
ADIYAMANLILAR SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu. Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince, acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Adıyaman'da da, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesince, hastaneye kaldırıldılar. Bazı acemi kasaplar kendilerini keserek hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise hayvanın tekmesinden dolayı yaralandı. Acemi kasaplar hastanede aldıkları tedavinin ardından taburcu edildi.
MALATYA'DA HASTANELERE AKIN
Malatya'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında birçok kişi kazara kendisini yaraladı. Acemi kasaplara, yakınları tarafından otomobiller ve çağırılan ambulanslarla getirildikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi. Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışmak istemesiyle bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Ali Şimşek, "İstemeden oldu. Hayvan kaçınca bıçak elimize saplandı, ama ciddi bir durum yok" dedi.
TOKAT'TA 32 KİŞİ HASTANELERDE
Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman ve il protokolü daha sonra Gaziosmanpaşa Karakolunda görevli polis memurları ile bayramlaştı. Bayramın ilk gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan 32 kişiye hastanelerde müdahale edildi. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında belirlenen kurban kesim yerlerine vatandaşların ilgi göstermediği görüldü.
ACEMİ KASAPLAR BURSA'DA
Bursa'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu. Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş koyunun boynuzu ile yaralandığını ifade ederken, kimi ise başka bir acemi kasap tarafından yara aldığını söyledi. Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
DÜZCE'DE YARALANANLAR VAR
Düzce'de Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu. Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Düzce'de de, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesince, hastaneye kaldırıldılar. Bazı acemi kasaplar kendilerini keserek hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise hayvanın tekmesinden dolayı yaralandı. Acemi kasaplar hastanede aldıkları tedavinin ardından taburcu edildiler. Kurban keserken kurbanın yaralanan bir kişi ise bu işi işin ehillerinin yapması gerektiğini söyledi.
SAKARYA'DA SABAH SAATLARİNDE BAŞLADI
Sakarya'da, kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Kurban kestiği esnada yaralanan Sedat Maden adlı kurbanzede, "Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş" dedi. Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlar ile doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar soluğu acil serviste aldı.
YARALANANLAR HASTANELERE KOŞTU
Bayramın ilk günü, bıçak, satır ve baltayla dikkatsizlik ve acemilik sonucunda kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, hastaneler akın etti. Yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinin acillerine başvurdu.
"TELEVİZYONDA İZLERKEN KOMİĞİMİZE GİDİYORDU"
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı Sedat Maden isimli vatandaş, "Normalde babam eskiden beri hayvan kestiğinden dolayı kendisini çok iyi bıçakçı sanıyor. Hayvan başında 3 kişiyiz ama hayvanın gücünü dengeleyemediğinden dolayı hayvanı güçlü tuttuk, hayvan ipini boşaltınca hayvanın başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti aldı. Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş. Her yıl kesiyoruz ama bu yıl babamın acelesine denk geldik birazcık. Çok kişiyi gördük yaralı, yine en ufak yara bizdeymiş. Herkese geçmiş olsun, Allah şifa versin" dedi.
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, bıçakla yaralanan 7 "acemi kasap" hastanelere başvurdu.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KIRIKKALE'DE 70 KİŞİ YARALANDI
Kırıkkale'de kurban keserken yaralanan yaklaşık 70 kişi, Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine başvurdu.
KAYSERİ'DE DE YARALANANLAR HASTANEYE KOŞTU
Kayseri'de kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanede tedaviye alındı. Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurbanları kesen acemi kasaplar, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen kasaplar, tedavi oldu. Yaralıların çoğunluğu ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ERZURUM'DA 55 KİŞİ HASTANELERDE
Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasaplarla doldu. Kurbanlarını keserken ya da yardım ederken kesici aletlerle yaralanan birçok kişi hastanelerin acil servislerine akın etti. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar, cadde ve sokaklarda heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin birçok noktaya kurduğu kesimhaneye ise halk ilgi gösterdi. Belediyenin kesimhanesinde kurbanlığını kestiren vatandaşlara su ve etli pilav ikramında bulundu. Kesimhanelerin etrafı ise kurban derilerini almak için bölgeye gelen dernek üyeleri ile doldu.
Evinin bahçesinde ya da arazide kurban kesenler bu yıl geçen yıllara göre daha az oldu. Uzmanların uyarılarına rağmen bazıları kurbanları yine çocukların gözleri önünde kesti.
Erzurum'un çeşitli ilçe, belde ve köylerinde aldıkları kurbanları kendileri kesmeye çalışan veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle yaralandı. Palandöken ilçesinde aldığı kurbanı kesmeye çalışırken kurbanın ters hareketiyle birlikte bıçakla elini keserek yaralanan Tosun Eroğlu, Palandöken Devlet Hastanesi'nde tedavi oldu. Palandöken Devlet Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne şu ana kadar 55 acemi kasap müracaat etti.
ADANA'DA ÇOCUĞUN AYAĞINI KESTİ
Adana'da Kurban Bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın ederken, 11 yaşındaki bir çocuğun da ayağını keserek yaralanması dikkat çekti. Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazı acemi kasaplarda görüntü alınmasını istemedi. 11 yaşındaki Muhammet Olgun ise kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti.
KEBAP ŞİŞİNE BASTI
Mehmet Ergül isimli bir vatandaş ise kurban keserken üzerine bastığı kebap şişinin ayağına batması sonucu yaralanınca hastaneye geldi. Gülerek hastaneye giren Ergül, hastane çıkışında da kendisine acemi kasap yazılmamasını istedi. Kısa sürede yaklaşık 10 kişi çeşitli yerlerini keserek Yüreğir Devlet Hastanesine geldi. Bu saate kadar diğer hastanelerle birlikte yaklaşık 62 kişinin kurban keserken yaralandığı için hastanelere başvurduğu öğrenildi. Ancak diğer yıllara oranla bu yıl acemi kasaplarda azalma olduğu gözlendi.
ADIYAMANLILAR SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Adıyaman'da Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu. Kurban Bayramının 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar yanlışlıkla kendilerini kesince, acemi kasaplar soluğu hastanede aldı. Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Adıyaman'da da, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesince, hastaneye kaldırıldılar. Bazı acemi kasaplar kendilerini keserek hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise hayvanın tekmesinden dolayı yaralandı. Acemi kasaplar hastanede aldıkları tedavinin ardından taburcu edildi.
MALATYA'DA HASTANELERE AKIN
Malatya'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan vatandaşlar, hastanelere akın etti. Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, kurbanlarını kesti. Kesim sırasında birçok kişi kazara kendisini yaraladı. Acemi kasaplara, yakınları tarafından otomobiller ve çağırılan ambulanslarla getirildikleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahale edildi. Kesim yaptığı sırada kurbanlığın kaçmaya çalışmak istemesiyle bıçağı eline saplayan ve ardından tedavi için hastaneye gelen Ali Şimşek, "İstemeden oldu. Hayvan kaçınca bıçak elimize saplandı, ama ciddi bir durum yok" dedi.
TOKAT'TA 32 KİŞİ HASTANELERDE
Tokat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastaneleri doldurdu. Tokat'ta Kurban bayramı dolayısıyla protokol üyeleri sabah saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua etti. Vali Ömer Toraman ve il protokolü daha sonra Gaziosmanpaşa Karakolunda görevli polis memurları ile bayramlaştı. Bayramın ilk gününde kurban kesen vatandaşlardan bazıları, kazara kendilerini yaraladı. Yaralanan 32 kişiye hastanelerde müdahale edildi. Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinin 40 noktasında belirlenen kurban kesim yerlerine vatandaşların ilgi göstermediği görüldü.
ACEMİ KASAPLAR BURSA'DA
Bursa'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri, acemi kasaplarla doldu taştı. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneden taburcu oldu. Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş koyunun boynuzu ile yaralandığını ifade ederken, kimi ise başka bir acemi kasap tarafından yara aldığını söyledi. Küçük yaşta bir çocuğun ise yaranarak hastaneye getirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
DÜZCE'DE YARALANANLAR VAR
Düzce'de Kurban Bayramının ilk gününde onlarca vatandaş, kurbanlık yerine kendilerini kesince hastanelik oldu. Kurban Bayramının 1. gününde tüm Türkiye'de, olduğu gibi Düzce'de de, acemi kasaplar kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesince, hastaneye kaldırıldılar. Bazı acemi kasaplar kendilerini keserek hastaneye kaldırılırken, bazı vatandaşlar ise hayvanın tekmesinden dolayı yaralandı. Acemi kasaplar hastanede aldıkları tedavinin ardından taburcu edildiler. Kurban keserken kurbanın yaralanan bir kişi ise bu işi işin ehillerinin yapması gerektiğini söyledi.
SAKARYA'DA SABAH SAATLARİNDE BAŞLADI
Sakarya'da, kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastaneye akın etti. Kurban kestiği esnada yaralanan Sedat Maden adlı kurbanzede, "Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş" dedi. Kurban Bayramı'nda kılınan bayram namazının ardından kesim yerlerine giden bazı vatandaşlar, kazayla kendilerini keserek yaraladı. Sakarya'da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlar ile doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurban kesiminde yaralanan vatandaşlar soluğu acil serviste aldı.
YARALANANLAR HASTANELERE KOŞTU
Bayramın ilk günü, bıçak, satır ve baltayla dikkatsizlik ve acemilik sonucunda kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, hastaneler akın etti. Yaralanan vatandaşlar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyotasa İlkyardım Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve ilçe hastanelerinin acillerine başvurdu.
"TELEVİZYONDA İZLERKEN KOMİĞİMİZE GİDİYORDU"
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralı Sedat Maden isimli vatandaş, "Normalde babam eskiden beri hayvan kestiğinden dolayı kendisini çok iyi bıçakçı sanıyor. Hayvan başında 3 kişiyiz ama hayvanın gücünü dengeleyemediğinden dolayı hayvanı güçlü tuttuk, hayvan ipini boşaltınca hayvanın başındaki naylon ipi tutup çektim, ip bıçak gibi elimi kesti aldı. Normalde televizyonlardan izliyoruz komiğimize gidiyordu, gerçekten feci bir durummuş. Her yıl kesiyoruz ama bu yıl babamın acelesine denk geldik birazcık. Çok kişiyi gördük yaralı, yine en ufak yara bizdeymiş. Herkese geçmiş olsun, Allah şifa versin" dedi.
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