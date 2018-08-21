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  1. Film sahnelerini aratmayan olay!

'da yıllar sonra bir ilk

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla 'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı.

İstanbulda yıllar sonra bir ilk

Başta ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı. Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.

Geçmiş yıllardan bir görüntü...

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 16:20
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