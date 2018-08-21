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El öpmedi diye dedesi öldürdü

Bolu'nun Göynük ilçesinde (80) kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu ’i (24) tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti. Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği iddia ediliyor.

El öpmedi diye dedesi öldürdü

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatacık köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun arasında tartışma çıktı. , tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer'e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi. Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

ELİ ÖPÜLMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Yaşa bağlı olarak akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mehmet Biçer'in kurban kesimi sırasında aile büyüğü olarak çağrılmadığı ve elinin öpülmediği için sinirlendiği belirtildi. Mehmet Biçer'in, torununa, "Ben bu ailenin büyüğüyüm. Beni nasıl kurban kesimine çağırmıyorsunuz. Elimi de öpmüyorsunuz. Hiç büyüğe saygı kalmadı" dedikten sonra torunuyla tartıştığı ve ateş açtığı ifade edildi.

Olayın ardından Biçer ailesi evlerinin önünde taziyeleri kabul ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturmas��nın sürdüğü bildirildi.

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  • 21 Ağustos 2018, Salı 16:25
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