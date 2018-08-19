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Aileler dikkat! , 'a sıçradı!

Aileler çocuklarının oynadığı oyunları takip ederken bazılarında bir sakınca olmadığını fark ediyor ve çocuklarına o oyundan uzak kalması gerektiğini söylemiyor. oyunu da bu oyunlardan bir tanesiydi. Ancak son haftalarda aileleri endişelendiren çocuklar üzerinde ağır etkilere sebep olan '' benzeri oyun olan , Minecraft'a da sıçradı.

Aileler dikkat! Momo hızla yayılıyor

Gençlerin ölümüne sebep olan "intihar Oyunu Momo" şimdi de Minecraft'ta ortaya çıktı. Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan korkunç yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Momo için "Yeni Mavi Balina" benzetmeleri de yapıldı.

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 10:00
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