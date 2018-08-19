Gençlerin ölümüne sebep olan "intihar Oyunu Momo" şimdi de Minecraft'ta ortaya çıktı. Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan korkunç yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı. Momo için "Yeni Mavi Balina" benzetmeleri de yapıldı.