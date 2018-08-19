İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamalar yaptı. Karatay, "Bol bol kuyruk yağını kullanabilirsiniz. Kırmızı et, yağıyla beraber yendiğinde faydalı, istediğiniz kadar yiyebilirsiniz" dedi. Baklava yenilecekse sadece bir dilim tüketilmesi gerektiğini söyleyen Karatay, şöyle devam etti: Türk kahvesi en güçlü antioksidandır, şekersiz olmak şartıyla. Misafirlikte şeker yemeyiniz, bol bol kahve içebilirsiniz. Yaz döneminde bol bol denize girip, güneşlenip D vitamini depolamalı. İleri yaşta görülen hastalıkların hiçbiri genetik değildir, hepsi önlenebilir hastalıklardır.
Kurban etini yağıyla tüketin
Etiketler: Canan Karatay , Kurban eti
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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