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Uçan taksi!

Uçan taksi!
Denizli'de yaşayan Hüseyin Ümit Ercan, gökyüzüne aşıktı. Yamaç paraşütündeki merakını hava taksi pilotluğuna taşıdı. Müdürlüğü'nden ticari uçuş ruhsatını aldı. 1 yolcu taşıyabilen gyrocopter ile başta Pamukkale travertenleri ile antik kentler olmak üzere birçok yere turist taşımaya başladı. Havada 2.5 saat kalan hava taksi hakkında bilgi veren Ercan, "İsteyen yolcularımızı bagajsız şekilde, çevre illere ya da havaalanlarına taşıyabiliyoruz. Çim ve havaalanlarına inebiliyor. Hava araçları bölgemizdeki gençlerin havacılığa adım atmasına da katkısı olacaktır" açıklamasını yaptı.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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