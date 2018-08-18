Aşkın meyvesi

İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla çiftlerde cinsel isteği arttırıyor. Yemeklerden önce yenildiğinde ise sindirimi hızlandırıyor.
Bu harika yaz meyvesinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Böbrek, mesane kumunun dökülmesine yardımcı olur.
● İdrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir.
● Basur şikayetlerini azaltır.
● Karaciğer hastalarına faydalıdır.
● Sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.
● Kabızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır.
Bu harika yaz meyvesinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
● Böbrek, mesane kumunun dökülmesine yardımcı olur.
● İdrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir.
● Basur şikayetlerini azaltır.
● Karaciğer hastalarına faydalıdır.
● Sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.
● Kabızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır.
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