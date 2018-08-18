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Aşkın meyvesi

Yaz aylarının gözde meyvesi kavun aşka da lezzet katıyor. Kokusuyla sakinleştirici etki gösteriyor, cinsel sorun yaşayanların imdadına yetişiyor

Aşkın meyvesi
İyot ve B vitamini zengini kavun, güzel kokusuyla çiftlerde cinsel isteği arttırıyor. Yemeklerden önce yenildiğinde ise i hızlandırıyor.

Bu harika yaz meyvesinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

● Böbrek, mesane kumunun dökülmesine yardımcı olur.
söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir.
● Basur şikayetlerini azaltır.
● Karaciğer hastalarına faydalıdır.
● Sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.
● Kabızlığı giderir, sindirimi kolaylaştırır.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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