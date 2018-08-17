İşte yeni evi

Formula 1 eski pilotu Michael Schumacher, 4.5 yıl önce kayak yaparken kaza geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Ünlü yarışçı ölüm kalım savaşı verirken eşi de alışverişe geçti. Corinna Schumacher'in Mallorca'da, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e ait bir villayı satın aldığı bildirildi.
15 bin metrekare arazi üzerine kurulu alanda bulunan villa için 30 milyon euro ödendi. Ve ünlü pilotun eşiyle birlikte yeni evine taşındığı belirtildi. Andratx şehri belediye başkanı Katia Rouarch L'illustre'ye "Michael Schumacher'in artık burada yaşayacak" dedi. L'illustre ayrıca bunun Schumacher'in artık seyahat edebilecek seviyeye geldiğinin bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Ancak konu hakkında Schumacher ailesinden bir doğrulama gelmedi.
15 bin metrekare arazi üzerine kurulu alanda bulunan villa için 30 milyon euro ödendi. Ve ünlü pilotun eşiyle birlikte yeni evine taşındığı belirtildi. Andratx şehri belediye başkanı Katia Rouarch L'illustre'ye "Michael Schumacher'in artık burada yaşayacak" dedi. L'illustre ayrıca bunun Schumacher'in artık seyahat edebilecek seviyeye geldiğinin bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Ancak konu hakkında Schumacher ailesinden bir doğrulama gelmedi.
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