Yol Durumu
  1. Nusjet
  2. Gaziye balayı hediyesi

İşte yeni evi

İşte yeni evi
Formula 1 eski pilotu , 4.5 yıl önce kayak yaparken kaza geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Ünlü yarışçı ölüm kalım savaşı verirken eşi de alışverişe geçti. Corinna Schumacher'in Mallorca'da, Başkanı 'e ait bir villayı satın aldığı bildirildi.



15 bin metrekare arazi üzerine kurulu alanda bulunan villa için 30 milyon euro ödendi. Ve ünlü pilotun eşiyle birlikte yeni evine taşındığı belirtildi. Andratx şehri belediye başkanı Katia Rouarch L'illustre'ye "Michael Schumacher'in artık burada yaşayacak" dedi. L'illustre ayrıca bunun Schumacher'in artık seyahat edebilecek seviyeye geldiğinin bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Ancak konu hakkında Schumacher ailesinden bir doğrulama gelmedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar