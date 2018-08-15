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  1. Bayramda yola çıkacaklar dikkat!

Hafızayı güçlendiren besinler!

Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır.Beyini besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler konusunda Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz bilgiler verdi

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 21:43
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