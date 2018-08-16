TEM Otoyolu Kurtköy kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.
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Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.
YOL DURUMUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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