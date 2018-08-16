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Son dakika: 'de zincirleme ... Yaralılar var

Otoyolu Kurtköy kavşağında zincirleme trafik sı meydana geldi. Olay yerinde yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEMde zincirleme kaza... Yaralılar var!
Otoyolu Kurtköy kavşağında 5 aracın karıştığı zincirleme da 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu istikameti Kurtköy kavşağında 5 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderilirken bölgede yoğun trafik oluştu. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kazaya karışan araçlar kaldırıldı ve trafik açıldı.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 13:33
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