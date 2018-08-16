Mimar Robert Bruno’nun UFO evi

Robert Bruno, çağının ilerisini gören bir mimar ve heykeltraş olarak aklına koyduğunu gerçekleştiren o "farklı" insanlardandı.1974 yılında inşasına başladığı ve öldüğü tarih olan 2008 yılına kadar da devam ettirdiği Çelik Ev aslında Bruno'nun zekasının ve mimari yeteneğinin en güzel örneklerinden biridir. "Gerçekten mükemmele ulaşmak isteyen" biri olarak adlandırılan sanatçı yeteneği ve öngörüsü sayesinde dünya mimari tarihine çok önemli bir eser bırakmıştır.