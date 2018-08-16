Robert Bruno, çağının ilerisini gören bir mimar ve heykeltraş olarak aklına koyduğunu gerçekleştiren o "farklı" insanlardandı.1974 yılında inşasına başladığı ve öldüğü tarih olan 2008 yılına kadar da devam ettirdiği Çelik Ev aslında Bruno'nun zekasının ve mimari yeteneğinin en güzel örneklerinden biridir. "Gerçekten mükemmele ulaşmak isteyen" biri olarak adlandırılan sanatçı yeteneği ve öngörüsü sayesinde dünya mimari tarihine çok önemli bir eser bırakmıştır.
Mimar Robert Bruno’nun UFO evi
Çelik Ev aslında Bruno'nun zekasının ve mimari yeteneğinin en güzel örneklerinden biridir. "Gerçekten mükemmele ulaşmak isteyen" biri olarak adlandırılan sanatçı yeteneği ve öngörüsü sayesinde dünya mimari tarihine çok önemli bir eser bırakmıştır. Eğer yolunuz bir şekilde Teksas'a düşerse Mimar Robert Bruno'nun bu yapısını görmeden kesinlikle dönüş yolunuza başlamayın.
Etiketler: Mimar Robert Bruno , UFO , Çelik Ev
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.