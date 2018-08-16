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Bir takım sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırılan lakabıyla bilinen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki anjiyo oldu. Sezgin, anjiyonun ardından a alındı

Yeşilçamın ünlü ismi yoğun bakımda
Sezercik filmlerindeki 'ye hayat veren , bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 yıldır 'ne ait Huzurevi'nde kalan Sıtkı Sezgin, (OMÜ) Hastanesinde anjiyo oldu.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi sağlık sorunları da bulunan Sezgin, da tedavi altında bulunuyor. Sezgin, hastaneye yattığı süre içerisinde daha önce Yeşilçam'daki arkadaşlarının kendini arayıp sormadığından yakınmıştı.

Sezgin'i zor günlerinde yalnız bırakmayan Renkli Rüyalar isimli çocuk tiyatrosunda birlikte sahne aldığı tiyatro oyuncusu Fuat Dilek, Sezgin'in anjiyo olmadan sevenlerine selamlarını ilettiğini söyledi.

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 19:58
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