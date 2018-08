Kurban Bayramında etin saklanması ve tüketilmesinde uyulması gereken 6 kural!

Kurban et inin dinlendirilmeden hemen tüketilmesinin sakıncalı olduğunu belirten Diyetisyen Nur Tatlıoğlu, kurban etinin hazırlanması ve saklanmasına yönelik uyarılarda bulundu. İşte kurban etinin sağlıklı tüketilmesi için dikkat edilmesi gereken o kurallar:"İlk 24 saat içinde mikroorganizmalar nedeniyle et, sert ve hazmı zor bir besin haline gelmektedir. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olan bu sorunun yaşanmaması için etlerin buzdolabında 4 derecede, büyük parçalar halinde ve en az bir gün bekletilip tüketilmesi uygun olur. Özellikle mide ve bağırsak sorunu olan kişilerin et tüketiminde dikkatli olması gerekir.Et tüketiminin yanı sıra ziyaretler sırasında ikram edilen tatlı, çikolata ve diğer şekerli yiyecekler de Kurban Bayramının vazgeçilmezleri arasındadır. Özellikle bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunanlarla, çocuklar ve yaşlılar dikkatli olmalıdır. Kurban bayramında sağlıklı beslenmenin temel ilkelerine, gıda seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen gösterilmelidir. Bayram süresince ikramlarda aşırıya kaçılmamalı ve sağlıklı besinler tüketilmelidir.- Kurbanlık etinin dayanma süresi buzdolabı koşullarında ortalama 3 -4 gündür. Kıyma haline getirilen etler için bu süre 1 -2 gün kadardır. Etler eğer dondurulmayacaksa bu süreye uyulmalı, etler uzun süre buzdolabında bekletildikten sonra kesinlikle tüketilmemelidir.- Kurban etinin tamamı hemen tüketilemeyeceğinden, etler küçük parçalara ayrılarak ve günlük pişirilecek miktarlara bölünerek steril kaplarda -32 derecede dondurulmalıdır. Dondurulan etler -18 derecede 4-6 aydan fazla saklanmamadır. Doğru saklama yöntemlerinin kullanılması ile hem besin öğelerinin kayıpları en aza indirilmiş olacak, hem de mikroorganizmaların çoğalması engellenecektir. Buzluktan çıkarılan etler alt raflarında çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır.- Et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında çapraz kontaminasyon olmaması için çiğ sebze ve meyveleri aynı kesme tahtalarında doğrama işlemi yapılmamalıdır. Çünkü pişmemiş etteki bazı mikroorganizmalar kesme tahtaları ve bıçaklarla diğer besinlere geçerek insan sağlığını tehdit edebilmektedir.- Kurban bayramı süresince yenilen et miktarının yanı sıra etin pişirme tekniğine de dikkat edilmesi gerekmektedir. Yağlı et tüketimi ile birlikte kan yağlarında ve ürik asit düzeyinde artış yaşanabilir. Bu nedenle etin yağsız kısmı tercih edilmeli, etle yapılan yemeklere ilave yağ eklenmemeli, et kendi yağı ile pişirilmelidir.- Etin kızartılması veya kavurulması doğru bir uygulama değildir. Izgara veya fırınlanmış olarak tüketilmelidir. Etin ateşe yakın olarak pişirilmesi hem kanserojen faktörlerin oluşumuna hem de bazı vitaminlerin kaybına yol açar. Mangal yapılacaksa, etler ateşten 15 santimetre uzakta olmalı ve kömürler kor halini aldıktan sonra pişirilme işlemine başlanmalıdır. Etlerin kömürleşmemesine, dış kısmının pişmiş iç kısmının çiğ kalmamasına da dikkat edilmelidir.- Gerekli posa ve diğer vitamin ile minerallerin etle birlikte alınması önemlidir. Et yemeklerinin yanında salata veya zeytinyağlı bir sebze yemeği mutlaka yenmelidir. Çünkü C vitamininden zengin yeşil yapraklı sebzeler, ette bulunan demirin vücut tarafından emilimini artıracağından, etteki demirden daha çok yararlanılması sağlanacaktır.