Kansere karşı karpuz

Yazın en lezzetli meyvelerinden olan karpuz, şifa saçıyor. Bilim insanları, karpuzun faydalarını saymakla bitiremiyor. Yapılan araştırmalara göre, karpuza yoğun kırmızı rengini veren "likopen", kanser ve şeker hastalığı riskini düşürüyor. Karpuz ayrıca eklem iltihabı hastalığının önüne geçiyor.
A vitamini içeriğiyle göz sağlığına da iyi geliyor. "Mucize" olarak tanımlanan bu meyve, aynı zamanda kırışıklıkları önleyerek cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Uzmanlar, sinirim sorunlarını da ortadan kaldıran karpuzun sıkça tüketilmesini öneriyor.
A vitamini içeriğiyle göz sağlığına da iyi geliyor. "Mucize" olarak tanımlanan bu meyve, aynı zamanda kırışıklıkları önleyerek cildin yaşlanmasını geciktiriyor. Uzmanlar, sinirim sorunlarını da ortadan kaldıran karpuzun sıkça tüketilmesini öneriyor.
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