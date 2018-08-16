Aşka kekik serp

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cinsel istek ve güç azalıyor. Ancak bazı besinler, aşk hayatının ömrünü uzatıyor. Bu gıdaların başında kekik geliyor. Potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum ve C vitamini deposu olan kekik, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten bu bitki, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar kekiğin faydalarını şöyle özetliyor:



● Tansiyonu dengeler.

● Kolon kanserini önler.

● Cilt sağlığını korur.

● Solunum yollarını açar.

● Kalp krizi riskini düşürür.

● Gözlere iyi gelir.

● Uykusuzluk sorununu giderir.

● Kemik erimesi riskini azaltır.

● Alzheimer hastalığını engeller.