7 günde 7 kilo verdiren mucizevi su diyeti!

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.
BİRİNCİ GÜN:
Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su
Akşam yemeği: Bir bardak su
Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.