7 günde 7 kilo verdiren mucizevi su diyeti!

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.

BİRİNCİ GÜN:

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su

Akşam yemeği: Bir bardak su

Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su