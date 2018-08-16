Yol Durumu
  1. Şoför "Benden bu kadar" deyip otobüsü sağa çekti

7 günde 7 kilo verdiren mucizevi su diyeti!

İnsan vücudunun ana bileşenlerinden olan su vücudumuzun yaklaşık olarak yüzde 75'ini oluşturmakta. Suyu düzenli ve yeterli tükettiğimizde metabolizma hızlandırma ve kan basıncını dengeleme etkisi var. Bu doğal kaynaktan sağlığımız için bulunmaz bir velinimet. Şimdi de son zamanların popüler diyet listesine giren su diyeti var. Bu diyet doğru uygulandığında bir haftada 7 kilo verdirme etkisi var.İşte mucizevi su diyeti...

7 günde 7 kilo verdiren diyet!

Bu diyete başlamadan önce doktorunuzdan onay almanızı öneriyoruz. Sağlık açısından herhangi bir tehdidi yok ise gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu diyetin sadece 7 gün sürdüğünü unutmamalısınız.

BİRİNCİ GÜN:

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu ya da bir bardak limonlu su
Akşam yemeği: Bir bardak su
Son ara öğün: Bir adet elma ve 2 bardak su

  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 18:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar