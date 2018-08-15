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'de bir ilk! Sen Anlat için kemençe orkestrası kuruldu! hakkında son gelişmeler

Sen Anlat sezona daha da güçlü girecek! Atv'nin reyting rekoru kıran dizisi 'in u için kemençe orkestrası kuruldu. Sen Anlat Karadeniz ikinci sezon için çekimler başladı. Sen Anlat Karadeniz dizi müzikleri en az senaryosu kadar büyük ilgi görüyor. 'de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni sezon hakkında son gelişmeler...

SEN ANLAT KARADENİZ'DEN KEMENÇE ORKESTRASI

Son altı yılın iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı Sen Anlat 'in ikinci sezon çekimleri başladı. Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin u için kemençe orkestrası kuruldu. 'de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz'e armağan olsun" dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren , geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, ve 'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 15:51
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