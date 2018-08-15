Son dakika... Özel hastanede yangın çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de bir özel hastanenin çatısında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahalelerini sürdürüyor. Binadaki hasta ve çalışanlar tahliye ediliyor.





Hastane Sultanbeyli'nin merkezinde bulunuyor. Etrafında yerleşim yerleri ve dükkanlar bulunuyor. Hastanedeki yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye desteği geldi. Hastanenin tam karşısında benzinlik bulunuyor. Ekipler yangının binalara sıçramaması için yoğun çalışma var.

ETRAFINDA BİNALAR VAR

Hastane Sultanbeyli'nin merkezinde bulunuyor. Etrafında yerleşim yerleri ve dükkanlar var. Hastanedeki yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye desteği verildi. Hastanenin tam karşısında benzinlik yer alıyor.

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