Bolu'da TEM Otoyolu'nda Musa Yolcu idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki aynı aileden 1 yaşındaki Zeynep Sare Yolcu ve anne Zeynep Yolcu (39) hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Korkunç kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kapatıldı.
Minik Zeynep kaza kurbanı
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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