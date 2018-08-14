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Minik Zeynep kurbanı

Minik Zeynep kaza kurbanı
Bolu'da Otoyolu'nda Musa Yolcu idaresindeki otomobil, seyir halindeyken bariyerlere çarptı. Takla atan araçtaki aynı aileden 1 yaşındaki Zeynep Sare Yolcu ve anne Zeynep Yolcu (39) hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Korkunç nedeniyle yol kısa süreliğine kapatıldı.
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