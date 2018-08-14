Kim korkar menopozdan!

Yumurtalıkları daha az kadınlık hormonu üretmeye başlayan her kadın, belli bir yaşa geldiğinde menopoza giriyor. Neden olduğu şikayetler ile kadınların korkulu rüyası haline gelen menopozun görülme yaşı, kişiye göre değişiyor. Yaş ortalaması genellikle 50 olarak biliniyor. Ancak sigara kullanımı ve yumurtalıklarda görülen bozukluklara göre görülmesi 45-55 yaşlarında da ortaya çıkabiliyor.
Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, menopoz ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Menopoz döneminin belli aşamaları bulunuyor. Perimenoz denen dönem, menopoza girmeden 2-3 yıl önce başlıyor. Bu dönemde ateş basmaları görülüyor. Yine bu dönemde çocuk sahibi olunabiliyor. Menopoz döneminde, adet döngüsü, kanama ve yumurtalıklar durmuş oluyor. Bu dönemde hamile kalma durumu da ortadan kalkıyor.
AŞKA ENGEL DEĞİL!
Menopoz döneminde vajinada oluşan kuruluk cinsel ilişkiyi olumsuz etkiliyor. Vajinadaki elastiklik daha aza inebiliyor. Hastalar, doğru tedavi ve düzenli takipler ile cinsel hayatlarına aynı şekilde devam edebiliyor.
KEMİKLERİ KORUYUN
Menopoz dönemiyle birlikte kadınlarda kemik erimesi hastalığı görülüyor Kadınların kemik sağlığı için kemik mineral yapısını destekleyici multi vitaminler kullanması öneriliyor. Yine bu dönemde düzenli egzersiz tavsiye ediliyor.
ROKA VE BROKOLİ ŞİFA GİBİ
Uzmanlar, menopoz döneminin daha rahat atlatılması için şu önerilerde bulunuyor:
● Spor yapın. Bu sayede kemik erimesinden korunun. Kalp ve damarlarınızı güçlendirin.
● Sigara içmeyin.
● Kemikleri güçlendirmek için bol bol güneşlenin.
● Yeşil renkli sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Bol bol roka yiyin. Roka, dereotu, ıspanak, brokoli çok yararlı ve sağlıklı besinlerdir.
● Süt ürünü tüketin, yoğurt yiyin.
● Unlu gıdalardan ve şekerden uzak durun.
● Kilo alımını engellemek için besinlere dikkat edin.
● Bol su için.
ÇARPINTI VE BAŞ AĞRISI YAPAR
Menopoz dönemi öncesinde ve menopoz döneminde sık sık belirli şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bunların bazıları şu şekilde sıralanıyor:
● Gece terlemeleri ile başlayan uyku bozuklukları
● Menopoz döneminden önce başlayan adet bozuklukları
● Çarpıntı
● Baş ağrısı
● Psikolojik değişiklikler
Okan Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Cihan Karadağ, menopoz ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor. Menopoz döneminin belli aşamaları bulunuyor. Perimenoz denen dönem, menopoza girmeden 2-3 yıl önce başlıyor. Bu dönemde ateş basmaları görülüyor. Yine bu dönemde çocuk sahibi olunabiliyor. Menopoz döneminde, adet döngüsü, kanama ve yumurtalıklar durmuş oluyor. Bu dönemde hamile kalma durumu da ortadan kalkıyor.
AŞKA ENGEL DEĞİL!
Menopoz döneminde vajinada oluşan kuruluk cinsel ilişkiyi olumsuz etkiliyor. Vajinadaki elastiklik daha aza inebiliyor. Hastalar, doğru tedavi ve düzenli takipler ile cinsel hayatlarına aynı şekilde devam edebiliyor.
KEMİKLERİ KORUYUN
Menopoz dönemiyle birlikte kadınlarda kemik erimesi hastalığı görülüyor Kadınların kemik sağlığı için kemik mineral yapısını destekleyici multi vitaminler kullanması öneriliyor. Yine bu dönemde düzenli egzersiz tavsiye ediliyor.
ROKA VE BROKOLİ ŞİFA GİBİ
Uzmanlar, menopoz döneminin daha rahat atlatılması için şu önerilerde bulunuyor:
● Spor yapın. Bu sayede kemik erimesinden korunun. Kalp ve damarlarınızı güçlendirin.
● Sigara içmeyin.
● Kemikleri güçlendirmek için bol bol güneşlenin.
● Yeşil renkli sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin. Bol bol roka yiyin. Roka, dereotu, ıspanak, brokoli çok yararlı ve sağlıklı besinlerdir.
● Süt ürünü tüketin, yoğurt yiyin.
● Unlu gıdalardan ve şekerden uzak durun.
● Kilo alımını engellemek için besinlere dikkat edin.
● Bol su için.
ÇARPINTI VE BAŞ AĞRISI YAPAR
Menopoz dönemi öncesinde ve menopoz döneminde sık sık belirli şikayetler ortaya çıkabiliyor. Bunların bazıları şu şekilde sıralanıyor:
● Gece terlemeleri ile başlayan uyku bozuklukları
● Menopoz döneminden önce başlayan adet bozuklukları
● Çarpıntı
● Baş ağrısı
● Psikolojik değişiklikler
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