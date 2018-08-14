Karpuzu cevizle birlikte yiyin

Yazın en lezzetli meyvelerinden karpuz, şifa saçıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Betül Mercan, soğuk yendiğinde ferahlatan bu meyvenin sıcak tüketilmesi gerektiğine değiniyor.
Bu sayede antioksidan etkisinin daha fazla ortaya çıktığına değiniyor. Karpuz tüketiminde şeker hastalarını da uyaran Dr. Mercan, "Şeker hastaları karpuzu ceviz ve fındık ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca karpuz idrar söktürücüdür. Böbrek yetmezliği hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir" uyarısında bulunuyor.
Bu sayede antioksidan etkisinin daha fazla ortaya çıktığına değiniyor. Karpuz tüketiminde şeker hastalarını da uyaran Dr. Mercan, "Şeker hastaları karpuzu ceviz ve fındık ile birlikte tüketilebilir. Ayrıca karpuz idrar söktürücüdür. Böbrek yetmezliği hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir" uyarısında bulunuyor.
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