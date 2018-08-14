Kanatsız kanarya

Ağrılı çoban Ramazan Taşdemir (17), gerçek bir hayvanseverdi. Diyadin'de çobanlık yapan Ramazan, geçen yıl bir güvercinin kanadının yüksek gerilim hattına takıldığını fark etti. Kuşu kurtarmak isterken elektrik akımına kapılan genç, 2 kolunu kaybetti.
En büyük isteğinin protez kollara kavuşmak olduğunu belirten Ramazan, en büyük hayalinin ise Fenerbahçe maçına gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe, talihsiz gencin bu isteğine kulak verdi. Fenerbehçeli İşadamları Derneği (FBİAD), harekete geçti. Ramazan, FBİAD'ın davetlisi olarak Fenerbahçe-Bursaspor maçı için İstanbul'a getirildi. Taşdemir, Bursaspor maçını tribünde izledi.
Annesinin "Benim kanatsız kuşum" dediği Ramazan, "Bazen kontrollü kalkıyorum ayağa ama ikinci golde nasıl ayağa fırlamışım anlamadım. Kanatlanıp uçtum sanki" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve yeni transfer İslam Slimani ile de bir araya gelen Ramazan, şunları söyledi: "Başkanımız bana yakın ilgi gösterdi. Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevindim."
ERHAN ÖZTÜRK
En büyük isteğinin protez kollara kavuşmak olduğunu belirten Ramazan, en büyük hayalinin ise Fenerbahçe maçına gitmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe, talihsiz gencin bu isteğine kulak verdi. Fenerbehçeli İşadamları Derneği (FBİAD), harekete geçti. Ramazan, FBİAD'ın davetlisi olarak Fenerbahçe-Bursaspor maçı için İstanbul'a getirildi. Taşdemir, Bursaspor maçını tribünde izledi.
Annesinin "Benim kanatsız kuşum" dediği Ramazan, "Bazen kontrollü kalkıyorum ayağa ama ikinci golde nasıl ayağa fırlamışım anlamadım. Kanatlanıp uçtum sanki" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve yeni transfer İslam Slimani ile de bir araya gelen Ramazan, şunları söyledi: "Başkanımız bana yakın ilgi gösterdi. Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevindim."
ERHAN ÖZTÜRK
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